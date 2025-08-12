"Die Bachelors" 2025: Finale zwischen Vivi und Seyma – So steht es heute um Felix’ Beziehungsstatus
Im großen Finale von "Die Bachelors" muss Felix zwischen Vivi und Seyma wählen. Doch wie steht es heute um das Siegerpaar?
Welche Kandidatin sieht Felix in der Zukunft an seiner Seite?
© RTL
Nach turbulenten Wochen voller Romantik, Streit und überraschender Enthüllungen steht die wohl schwerste Entscheidung für Bachelor Felix bevor. Zwei Frauen sind noch im Rennen: Vivi, bekannt für ihre temperamentvolle und leidenschaftliche Art, und Seyma, die mit Ruhe und Charme punktete.
Finale für Felix: Bekommt Vivi oder Seyma die letzte Rose?
In den letzten Folgen sorgte vor allem Vivi für Gesprächsstoff. Ihre offene Art brachte Felix oft zum Lächeln – aber auch hitzige Diskussionen mit sich. Hinter den Kulissen wuchs jedoch die Spannung, besonders mit Kandidatin Paulina. Diese galt lange als Favoritin, verließ die Show aber freiwillig während der Dream-Dates. Grund dafür war Felix’ Geständnis, mit einer anderen Frau intim gewesen zu sein – Gerüchten zufolge mit Vivi. Als das große Finale ansteht, überrascht Felix mit seiner Wahl: Er entscheidet sich gegen Vivi. Für sie ein emotionaler Tiefschlag – tränenüberströmt verlässt sie den Drehort, ohne ein weiteres Wort mit dem Bachelor zu wechseln.
Beim Überreichen der letzten Rose sorgt dann auch Seyma für Nervenkitzel. Sie stoppt Felix zunächst, um ein paar ernste Worte loszuwerden. Kurz wirkt es so, als wolle sie die Rose ablehnen. Doch am Ende nimmt sie die Blume strahlend an – und verlässt gemeinsam mit Felix das Dating-Abenteuer.
Nach Drehschluss: So ging es bei Felix und Seyma weiter
Beim Wiedersehen dann aber die große Ernüchterung: Felix und Seyma sind nicht mehr zusammen. Die Gründe lassen beide weitestgehend offen, betonen jedoch, dass sie bis heute eng befreundet seien und regelmäßig in Kontakt stünden. Von einem Rosen-Happy-End kann zwar keine Rede mehr sein – doch immerhin gibt es, anders als bei Martin, kein böses Blut zwischen den beiden.
Tolle Neuigkeiten: Das Bachelor-Universum geht weiter
Moderatorin Frauke Ludowig hat beim Wiedersehen noch eine Überraschung für die Fans: "Bachelor in Paradise" feiert sein Comeback. Welche Singles diesmal ins TV-Paradies ziehen, ist noch geheim – aber die Spekulationen laufen bereits heiß. Ob Vivi oder Seyma erneut vor der Kamera stehen werden, bleibt abzuwarten. Wir halten euch auf dem Laufenden!