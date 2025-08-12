In den letzten Folgen sorgte vor allem Vivi für Gesprächsstoff. Ihre offene Art brachte Felix oft zum Lächeln – aber auch hitzige Diskussionen mit sich. Hinter den Kulissen wuchs jedoch die Spannung, besonders mit Kandidatin Paulina. Diese galt lange als Favoritin, verließ die Show aber freiwillig während der Dream-Dates. Grund dafür war Felix’ Geständnis, mit einer anderen Frau intim gewesen zu sein – Gerüchten zufolge mit Vivi. Als das große Finale ansteht, überrascht Felix mit seiner Wahl: Er entscheidet sich gegen Vivi. Für sie ein emotionaler Tiefschlag – tränenüberströmt verlässt sie den Drehort, ohne ein weiteres Wort mit dem Bachelor zu wechseln.