"Die Bergretter": Bitterer Abschied! Dieser Star stirbt den Serientod

Die neue Staffel "Die Bergretter" flimmert seit dem 16. November wieder über die Mattscheiben in den heimischen Wohnzimmern. Und auch in diesem Jahr geht es wieder dramatisch in Ramsau zu. Erst vergangene Woche stürzte Stargast Heidi Klum in der Rolle der Eventmanagerin Isabell Klett mit einem Motorrad einen Abhang herunter und konnte gerade so vor dem Tod bewahrt werden.

Nicht so in den kommenden Folgen von "Die Bergretter", denn: Ein Darsteller stirbt jetzt völlig überraschend den Serientod!