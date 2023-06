"Die Bergretter"-Sebastian Ströbel: Große Sorge! Wird ihm alles zu viel?

Seit 2014 ist Sebastian Ströbel in seiner Rolle als "Markus Kofler" in der ZDF-Serie "Die Bergretter" zu sehen. Mit waghalsigen Rettungsaktionen schreitet er in der Serie zur Tat - ganz zur Sorge seiner Familie, denn der Schauspieler scheut nicht davor zurück, die Stunts selbst auszuführen. Doch damit nicht genug. Durch die ständigen Dreharbeiten bleibt wenig Zeit für das Familienleben in Hamburg. Trotzdem versucht der Familienvater alles unter einen Hut zu bekommen. Wird ihm nun alles zu viel?