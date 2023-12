"Die Bergretter": So dramatisch wird Folge 4!

Die Folge "Höhenfeuer" wird am Donnerstag, den 14. Dezember im "ZDF" ausgestrahlt - und wird ziemlich dramatisch! Die Bergwacht in Ramsau ist eigentlich auf dem Weg zur Beerdigung von Peter Herbrechter, doch dann ereilt die Wache ein Hilferuf. Eine Kletterin hat einen Waldbrand gemeldet und ist anschließend von einem Felsvorsprung gestürzt. "Bergretter" Markus (Sebastian Ströbel) trommelt seine Mannschaft zusammen und kann die Rettung der Verunglückten schnell in die Wege leiten.

Glück im Unglück - der junge Bastian Kessler (Juri Winkler) ist bereits am Brandherd und kann das Feuer schnell löschen. Doch warum war der 16-jährige Junge so schnell am Ort des Geschehens? Kommissarin Alexandra Winkler (Viktoria Ngotsé) hat da einen Verdacht: Möglicherweise hat er das Feuer selbst gelegt, um dann den Helden spielen zu können! Schließlich hat es Bastian Kessler gerade nicht leicht. Sein Vater Mike kämpft um das Sorgerecht für ihn und seine Schwester Lotte, da Mutter Karola vorgeworfen wird, ihre Kinder zu vernachlässigen. Denn die hat nur ihren neu gegründeten Catering-Service im Kopf, den sie bei der Sonnwendfeier präsentieren will. Doch genau diese Feier wird zu einem großen Fiasko - und mittendrin der 16-jährige Bastian Kessler...

Was genau passieren wird und ob "Die Bergretter" die Situation unter Kontrolle bringen können, erfahrt ihr am Donnerstagabend um 20:15 Uhr im "ZDF"!