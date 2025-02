"Die Geissens": Davina und Shania in Angst! So steht es um ihre Eltern

Während es in Bali noch um ihre mentale Gesundheit ging, dreht sich in der aktuellen Doppelfolge von "Die Geissens" nun alles um das äußere Erscheinungsbild. Dafür reist das Millionärspaar Carmen und Robert nach Thailand, um sich einer Verjüngungskur zu unterziehen. Besonders Robert nimmt das Thema sehr ernst: Der 61-Jährige, der laut eigener Aussage "110" Jahre alt werden möchte, setzt dabei auf eine umstrittene Stammzellen-Kur. Die Zellen, die einst aus Tochter Shanias Nabelschnur gewonnen wurden, sollen ihm über eine Infusion in die Venen verabreicht werden.