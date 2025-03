"Die Geissens": Im Luxus-Dilemma! Roberts Autosammlung sprengt die Garage!

Nach Monaten voller Reisen rund um die Welt kehren Carmen, Robert, Shania und Davina in der aktuellen Folge in ihre Wahlheimat St. Tropez zurück. Dort erwartet sie jedoch keine entspannte Rückkehr, sondern ein echtes Platz-Drama in ihrer "Villa Geissini"! Während Carmen und die Töchter über Raumgrößen diskutieren, steht Robert vor einem ganz eigenen Luxusproblem: Seine neue Garage ist viel zu klein für seine große Autosammlung.