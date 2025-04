Die Geissens: Nur noch peinlich! Jetzt wird es echt unangenehm

Das schlimmste Szenario für jedes Schulkind? Wenn’s auf dem Klo nicht schnell genug geht. Genau das passiert Shania Geiss (20) – und sie erzählt es herrlich offen: "Ich konnte es wirklich nicht mehr einhalten und dann komme ich an unten und renn auf Toilette, aber in dem Moment, wo ich auf Toilette renne, mach’ ich mir in die Hose." Und als wäre das nicht schon unangenehm genug, geht es direkt danach ins Restaurant. Mit nasser Hose! Shania nimmt es heute mit Humor.