"Die Geissens": Tränenreicher Neuanfang! Schwestern-Trennung bei Davina und Shania

Nach Jahren unter einem Dach ist Schluss mit der gemeinsamen Mädels-WG: Shania Geiss packt ihre Koffer und zieht aus der Luxuswohnung, die sie bisher mit Schwester Davina teilte. Der Grund? Der Wunsch nach mehr Freiheit und Selbstbestimmung. "Wir sind an dem Punkt angekommen, an dem wir mal etwas selbstständig sein sollen", erklärt Shania in der RTLZWEI-Doku. Dabei lässt sie auch durchblicken, dass das Zusammenleben mit Davina nicht immer einfach war: "Sie ist manchmal sehr nervig", sagt sie mit einem Augenzwinkern.