Die Geissens: Völlig abgehoben! So verprassen sie ihr Geld

Ihre Liebe kennt kein Preislimit: Zum 29. Hochzeitstag ließ es das Millionärs-Paar mal wieder so richtig krachen. Während sich unsereins mit Pralinen und Blumen begnügt, muss es bei Robert schon mindestens ein neuer Cadillac sein. Kostenpunkt: rund 130.000 Euro. Und damit auch Carmen nicht zu kurz kommt, geht es mit dem neuen fahrbaren Untersatz direkt zum nächst gelegenen Juwelier. Robert weiß: "Alles was glitzert und blinkt, will Carmen haben. Dabei ist sie wie so 'ne Elster!" Und er soll recht behalten. "Von so was habe ich immer geträumt, mein Leben lang", jubelt Carmen und gönnt sich gleich zwei Ringe und ein Armband für schlappe 200.000 Euro. Aber es bleibt nicht die teuerste Anschaffung des Tages: "Wir können das jetzt nur kompensieren, indem wir noch mehr Geld ausgeben", meint Robert trocken und kauft prompt noch eine Villa in Dubai.

Wer jetzt denkt, das wäre sogar für die Geissens übertrieben, liegt falsch. Denn gegenüber "Closer" verriet das Paar seinen neuesten Shopping-Plan: Sie hätten schon überlegt, so Robert, als wäre es das Normalste der Welt, "ob wir uns nicht eine Privat-Insel in Thailand kaufen". Was so ein Eiland wohl kosten mag? Aktuell auf dem Markt wäre eins für rund 120 Millionen Euro. Im Vergleich dazu war Carmens Schmuck-Shopping natürlich ein Schnapper.