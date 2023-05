"Die Höhle der Löwen": Schlimmer Zoff hinter den Kulissen!

Machtkämpfe: Schönling Tillman Schulz ist nicht nur jung und smart – als Geschäftsführer einer Unternehmerfamilie hat er nebenbei ganz schön was auf dem Kasten. Kein Wunder, dass er besonders dem gewieften "Kaufhauskönig" Ralf Dümmel ein Dorn im Auge ist! Der kann es nämlich gar nicht leiden, wenn ihm jemand einen Deal streitig macht.

Gleich in der ersten Folge kam es zwischen den Männern zum großen Duell. Beide zeigten sie Interesse an einer Geschäftsidee – beiden wollten sie gewinnen. "Ich bringe euch überall rein, in tausende Regale!", verkündete Tillman gegenüber den jungen Gründern taff und selbstbewusst. Böse Blicke und ein empörtes Schnauben seitens Dümmel folgten. Am Ende schnappte er seinem Erzfeind das Geschäft aber vor der Nase weg. Auweia! Sieht so aus, als wolle Dümmel seinen Ruf als Platzhirsch um jeden Preis verteidigen. Ob Tillman sich damit abfindet? Von wegen!

Intrigen: Denn prompt suchte er sich in der charismatischen Dagmar Wöhrl eine Verbündete. So tuschelten sie heimlich in der Show – geheime Absprachen? "Wir verstehen uns auch privat super, waren schon einige Male zusammen essen", schwärmte die Blondine kürzlich von Tillman.

Dass die zwei jetzt so dicke Freunde sind, passt auch Kollegin Judith Williams gar nicht! Die sonst so kontrolliert wirkende TV-Lady scheint misstrauisch und eingeschnappt zu sein. Oh je! Klingt nach viel Ärger! Fest steht: In der Show werden die Löwen garantiert noch einige Male brüllen. Roaarrr!

