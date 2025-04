Die Reimanns: "Traurig sowas"! Haben Jasons Kinder keinen Kontakt zu Konny & Manu?

Nur, weil es im Netz oder bei "Willkommen bei den Reimanns" vielleicht den Anschein macht, dass der Kontakt innerhalb der Reimanns-Familie zurückgegangen ist, muss dies noch lange nicht die Realität abbilden. Gewiss ist zwar, dass die räumlichen Distanzen ein regelmäßiges Treffen erschweren, dennoch hält die Familie hinter den Kulissen bestimmt engen Kontakt.

So glücklich wie Kealan und Oliver hier in die Kamera strahlen, hatten sie so oder so ein tolles Osterfest – auch wenn Konny und Manu diesmal vielleicht nicht dabei sein konnten.