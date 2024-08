"Die Verräter" 2024: Starttermin von Staffel 2 bestätigt! Alle Infos, Kandidaten und Hintergründe

Bei "Die Verräter – Vertraue niemandem!" treffen 16 Prominente in einem Schloss in Frankreich aufeinander und kämpfen um einen Silberschatz im Wert von bis zu 50.000 Euro. Moderatorin Sonja Zietlow (55) wählt aus der Runde drei "Verräter" aus, die nicht von den anderen "Loyalen" enttarnt werden dürfen. Das Psychospielchen beginnt. Ab jetzt geben die Bösen alles, um ihre Mitspieler in die Irre zu führen. In jeder Folge wird ein Promi am runden Tisch von den anderen verbannt. Doch erst danach erfahren die Spieler, ob es sich um einen "Verräter" gehandelt hat. In der Nacht dürfen die "Verräter" auch noch einen "Loyalen", der am nächsten Tag nicht mehr beim gemeinsamen Frühstück auftaucht, töten. Im Finale gewinnen die "Loyalen" nur, wenn sie alle "Verräter" verbannt haben. Sonst schnappt sich der übrig gebliebene "Verräter" das Preisgeld. Der Zuschauer weiß zu jedem Zeitpunkt die Identität und Zugehörigkeit der Kandidaten und darf Mäuschen spielen.