Die Verräter: Erster Verräter enttarnt! So heftig wird Folge 2

In Folge 2 beratschlagen sich die "Verräter", wen sie als nächste töten wollen. Florian plädiert für Pascal Hens. Doch die anderen können ihn überstimmen und entscheiden sich für Timothy Boldt. Ein Unding für Florian! Aus Wut bringt er in der Runde immer wieder den Namen Jalil als "Verräter" ins Rennen. Doch der Plan geht nach hinten los. Plötzlich gerät Florian selbst in die Schusslinien und redet sich um Kopf und Kragen. Am runden Tisch fällt sein Name immer wieder. Am Ende entscheiden sich die meisten - inklusive seiner "Mitverräter" - für seine Verbannung. Damit ist der erste Bösewicht aus dem Spiel. Was für ein Schachzug! Anna-Carina und Jalil sind ab sofort nur noch zu zweit. Ob das lange so bleiben wird? In Folge 3 kommt es zu einer überraschenden Wendung...

