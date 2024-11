Die Wollnys: Sendung abgesetzt! SIE sind ihre Nachfolger

Im Krankenhaus erhielt sie dann die erschütternde Diagnose: Hirnschlag. Eine schwere Zeit für die ganze Familie. Tochter Sylvana (32) fand dafür deutliche Worte: "Das ist einfach eine beschissene Situation! Da geht es um das Leben meiner Mutter." Auch ihre Schwester Estefania (22) konnte ihre Sorge nicht verbergen und brach in Tränen aus: "Ich habe Angst, dass irgendwas passiert und wir nichts tun können." Inzwischen hat sich Silvia etwas erholt und ist zurück in Deutschland. Die große Frage bleibt jedoch, wie es für Silvia gesundheitlich weitergeht und ob ihr die Ärzte in Deutschland weiterhelfen können. Antworten darauf gibt es vorerst nicht.