Die Wollnys: Von Zaunpfahl durchbohrt - Schlimmer Unfall im Urlaub!
Schockmoment bei den Wollnys: Peter Wollny erleidet im Türkei-Urlaub einen Horror-Unfall – ein Zaunstab durchbohrt seinen Fuß! Was genau passiert ist und wie es Estefania nach der Trennung geht, erfährst du hier.
Kaum hat Sarafina Wollny mal eine Sekunde nicht aufgepasst, hat sich ihr Ehemann Peter auch schon schlimm verletzt.
Bei den Wollnys überschlagen sich die Ereignisse. So gab Estefania Wollny (23) erst kürzlich bekannt, was Fans lange vermutet hatten: Sie hat sich nach vielen Jahren Beziehung von ihrem langjährigen Partner Ali (24) getrennt. Das verriet die 23-Jährige selbst auf Instagram. In ihrem Posting machte sie deutlich, dass kein böses Blut mit ihrem Liebsten herrscht. Aus diesem Grund bat sie ihre Community, sich zivilisiert zu verhalten.
Doch nicht nur in Sachen Herzschmerz sorgt die berühmte TV-Familie derzeit für Schlagzeilen – auch ein echter Schockmoment brachte Fans kürzlich um den Atem: Peter Wollny, der Ehemann von Sarafina Wollny, hat sich bei einem Unfall heftig verletzt. Und seine Schilderung sorgt dafür, dass einem glatt das Frühstück hochkommt!
Statt Pool-Idylle: Horror-Moment am Zaun
Eigentlich wollten Peter Wollny und seine Familie einfach nur entspannte Sommertage in der Türkei genießen – Sonne, Pool, Urlaubsfeeling. Doch der Plan wurde jäh durchkreuzt, als Peter beim Spazierengehen offenbar unliebsame Bekanntschaft mit einem Zaun machte. In seiner Instagram-Story beschriebt der 32-Jährige am 4. August recht drastisch, was ihm widerfahren ist – und dabei wird einem schon beim Zuhören schwindelig.
"Ja, auf jeden Fall chill ich hier im Wintergarten – dezent gehandicapt", begann Peter seine Schilderung. Grund für seine Zwangspause: eine fiese Wunde am Fuß. "Schön mit dem Fuß auf 'nem Zaun hängengeblieben. Na ja, nur die Harten kommen in den Garten. Sieht lecker aus."
Doch das war längst nicht alles. Der dreifache Vater setzte noch einen drauf – und ließ die Community erschaudern.
"Nix für schwache Nerven!"
Was genau passiert ist? "Schön den Stab vom Zaun im Fuß stecken gehabt. Ja, nix für schwache Nerven!", kommentierte Peter weiter. Bilder vom verletzten Fuß teilt er zwar nicht, doch seine Beschreibung reicht völlig aus, um das Kopfkino in Gang zu setzen.
Die Folge des Ganzen: Kein Pool für Peter. Und das bei der türkischen Hitze! "Wegen Bakterien dies, das, jenes", so seine Erklärung für das Badeverbot. Immerhin scheint der Wollny-Spross seinen Humor nicht verloren zu haben – und Fans können aufatmen: Es hätte deutlich schlimmer ausgehen können!
Peter kann wieder laufen
Am Mittwoch, 6. August, gab es zudem ein Update: Peter scheint schon wieder fitter zu sein, zeigt sich in seiner Story beim Pancakes zubereiten. Morgen möchte der 32-Jährige um 4 Uhr morgens an den Strand aufbrechen, um dort zu angeln. Er scheint also wieder mobil zu sein!
Wollny-Comeback im TV
Auch darüber hinaus gibt es wieder Neues von den Wollnys! Seit dem 30. Juli 2025 zeigt RTLZWEI jeden Mittwoch ab 20.15 Uhr neue Folgen von "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!" Auf RTL+ könnt ihr die neuen Folgen der Wollnys sogar schon vor der TV-Ausstrahlung sehen.
Dort gibt es die neuen Folgen der 17. Staffel bereits seit dem 23. Juli 2925. Mit "Hochzeitsvorbereitungen & Bausellenstress", "Loredanas Hochzeitsüberraschung & ein neuer Mibewohner", "Loredana sucht ihr Hochzeitskleid", "Ein Song für Servet!" und "Estefania vor einer großen Entscheidung" sind bereits fünf neue Folgen abrufbar.
"Die Wollnys" heute: Darum geht's in Folge 4 und 5
Auch auf RTLZWEI gibt es heute Nachschub. Jeden Mittwoch ab 20.15 Uhr zeigt RTLZWEI eine Doppelfolge.
Das erwartet euch heute:
Folge 4: Ein Song für Servet!
"Loredana plant eine besondere Überraschung für Servet zum Hochzeitstag: Sie möchte einen Song über ihre gemeinsame Beziehung schreiben und ihn ihm vorsingen. Doch das erweist sich als schwieriger als gedacht – zum Glück steht Mama Silvia ihr helfend zur Seite. Auch auf der Baustelle geht es voran, allerdings hält sich Silvias Begeisterung in Grenzen. Die neue Badewanne entspricht so gar nicht ihren Vorstellungen – sie ist ganz anders als die alte. Und auch das Weihnachtswichtel-Projekt gerät etwas aus dem Ruder: Sylvana sorgt zur Freude der Kinder für ein heilloses Durcheinander. Silvia ist fassungslos."
Folge 5: Estefania vor einer großen Entscheidung
"Estefania ist unzufrieden mit ihrem Körper. Nach einer beeindruckenden Gewichtsabnahme von über 45 Kilogramm bleibt vor allem an ihrem Bauch überschüssige Haut zurück. Um sich Rat zu holen, wendet sie sich an ihre große Schwester Sylvana. Währenddessen setzt Silvia alles daran, ihre Gesundheit zu stärken – mit einem Eisbad und gezielten Entspannungsübungen."