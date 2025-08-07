Die Wollnys: Von Zaunpfahl durchbohrt - Schlimmer Unfall im Urlaub!

Folge 4: Ein Song für Servet!

"Loredana plant eine besondere Überraschung für Servet zum Hochzeitstag: Sie möchte einen Song über ihre gemeinsame Beziehung schreiben und ihn ihm vorsingen. Doch das erweist sich als schwieriger als gedacht – zum Glück steht Mama Silvia ihr helfend zur Seite. Auch auf der Baustelle geht es voran, allerdings hält sich Silvias Begeisterung in Grenzen. Die neue Badewanne entspricht so gar nicht ihren Vorstellungen – sie ist ganz anders als die alte. Und auch das Weihnachtswichtel-Projekt gerät etwas aus dem Ruder: Sylvana sorgt zur Freude der Kinder für ein heilloses Durcheinander. Silvia ist fassungslos."