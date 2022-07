Dieter Bohlen: DSDS-Beef! Jetzt kommt es richtig dicke

"Muksch" bedeutet im Norden Deutschlands so viel wie sauer, verärgert oder beleidigt. Aber wie hat es sich Dieter denn so mit Jan-Marten verscherzt? Schon in der Vergangenheit übte der DSDS-Sieger Kritik an dem Ex-Juroren. Im letzten Jahr sendete Dieter Bohlen trotz seines Jury-Aus eine Video-Grußnachricht an die Finalisten der letzten Staffel und wünschte ihnen viel Glück für die Show, doch danach kam anscheinend nicht mehr viel von Seiten des Poptitans. Seinem Frust darüber, machte Gewinner Jan-Marten dann in seiner Instagram-Story Luft. Er habe wirklich sauer aufstoßen müssen, ließ er damals verlauten, denn seither hätte er nichts mehr von Dieter Bohlen gehört.

