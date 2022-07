Menowin Fröhlich: Harte Abrechnung mit Dieter Bohlen!

Autsch! Jetzt schießt Menowin Fröhlich scharf gegen den Poptitan. Nachdem Dieter Bohlen nun sein DSDS-Comeback zur letzten Staffel des Formats bekannt gab, gibt nun sein einstiger Schützling seinen Senf dazu und findet harte Worte für den Jury-Chef. In seiner Instagram-Story machte Menowin nun ganz klar, was er von der Rückkehr des DSDS-Urgesteins in die Jury hält und lässt verlauten: "Es ist einfach nur meine freie Meinung, wenn ich sage, dass es mir sch***egal ist, ob Dieter Bohlen jetzt in der Jury sitz". Das begründet er wie folgt: