Dieter Bohlen: Krasse Beichte! So sehr hat ihn DSDS belastet

„Na ja, es war so ein bisschen Kraft tanken für mich und ich konnte natürlich auch so ein bisschen reflektieren, was ich da so die ganze Zeit gemacht habe. Dieser Druck war auf einmal weg, ja? Dieser Druck, sonntagmorgens immer diese Einschaltquote zu gucken und so. Das belastet einen ja doch, nicht? Und man sieht natürlich, wenn man so eine Pause hat, einfach gewisse Sachen auch anders, ja? Also ich glaube, ich werde noch - [...] Also das man Dinge lockerer sieht.“

Dieter Bohlen