Dieter Bohlen & Beatrice Egli: Kriegsbeil begraben! Darum BRAUCHT er sie jetzt in der DSDS-Jury

Warum das DSDS-Urgestein nun bei seinem ehemaligen Küken angekrochen kommt? Er hat sicherlich Angst um seine Quote! Denn in diesem Jahr hat er schon einmal gegen sie verloren!

Im April lief das DSDS-Finale parallel zu der "Beatrice Egli Show" im TV. "Ich laufe gegen das Finale von DSDS, was ich vor zehn Jahren gewonnen habe, das Schicksal will es so. Nehmen wir es an und hoffen wir, dass ganz viele einschalten im Ersten", so die Schlagersängerin im Vorfeld gegenüber "Meine Schlagerwelt". Das Ergebnis? Egli war die klare Siegerin! Über eine Million mehr Zuschauer sahen ihre Show (ins. 3,66 Mio).

Da ist es sicher nur logisch, den Feind lieber auf seiner Seite zu haben, statt gegen ihn zu kämpfen. Das muss sich mittlerweile wohl auch ein Dieter Bohlen eingestehen....