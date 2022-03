Dominik Stuckmann: Große Gefühle! SIE hat dem "Bachelor" den Kopf verdreht

Ist Emily die Richtige für ihn?

Da staunen nicht nur die Zuschauer, sondern auch die bisherigen Favoritinnen des Rosenkavaliers: Jana-Maria (29) und Nele (28) blieben bei Emilys ausgiebigen Schwärmereien über das perfekte Date glatt die Münder offen stehen … Und die Überraschungs-Lovestory zwischen Dominik und der offensiven Österreicherin geht weiter! Das romantische Erlebnis letzte Woche scheint Emily beflügelt zu haben, seit der Fummelei auf Federkern ist sie nicht mehr zu bremsen: "Ich bin ein Löwe, ich möchte jagen", fährt sie jetzt die Krallen aus! Und auch Dominik bringt die neue Situation stilsicher auf den Punkt: "Bei dieser Frau sind mir noch ein paar Rätsel im Kopf, die ich aber sehr gerne lösen würde!"

Bei näherer Betrachtung wird klar, dass Emily vielleicht tatsächlich ein perfektes Match wäre. Die junge Frau ist, genau wie Dominik, sehr abenteuerlustig: "Mit dem richtigen Mann an meiner Seite die Welt zu bereisen, ist mein größter Traum", berichtete sie. Bei ihren bisherigen Ausflügen hat es ihr besonders Gran Canaria angetan, auf Insta sind zahlreiche Urlaubs-Schnappschüsse von der spanischen Insel zu finden, versehen mit dem Hinweis: "Ich vermisse diesen Ort so sehr!" Das kann Dominik sicher gut nachfühlen, schließlich hat er hier neben Frankfurt am Main seinen Zweitwohnsitz! Und wer weiß, vielleicht laufen die beiden dort irgendwann gemeinsam in den Sonnenuntergang! Sicher kann man sich da allerdings noch nicht sein, schließlich mischt der "Bachelor" fast wöchentlich die Karten neu. "Wie stehst du zu Emily, aber wie stehst du zu den ganzen anderen?", fragte er sich später leicht verwirrt im Einzelinterview. Ganz genau, Dominik! Das ist die große Frage …

Alle "Bachelor"-Gewinnerinnen auf einen Blick: