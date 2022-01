Dominik Stuckmann: Jetzt ist es raus!

Denn der Geschäftsmann stellt im exklusiven In Touch-Interview gleich mal klar: "Mir ist wichtig, dass die Frau natürlich ist. Ich stehe nicht auf übermäßig gemachte Brüste oder Lippen. Wenn sie etwas machen lassen hat, dann soll man es nicht sehen!" Dominik sucht eben kein schnelles Abenteuer, sondern etwas mit Substanz.

Das zeigt sich auch in seiner bisherigen Liebes-Timeline: "Ich hatte bisher zwei Beziehungen. Die erste dauerte fünf Jahre, die zweite dauerte sechs", so der sportliche 1,90-Mann. Und betont: "Wenn ich das hier antrete, muss es etwas Langfristiges sein!" Bei einigen Damen dürfte Dominik tatsächlich gute Chancen auf ein echtes Happy End haben: Denn neben Influencerinnen, Models und TV-Sternchen haben es auch ein paar ganz "normale" Mädels in die Show geschafft. Ihr Vorteil: Bei Dominik können sie mit Natürlichkeit punkten! Denn der kündigt im InTouch-Gespräch bereits an: "Mit Frauen, die sich drei Stunden fertig machen, komme ich nicht klar. Ich will es unkompliziert!"