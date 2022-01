Samira Klampfl: Hurra, 3-faches Baby-Glück!

Bachelor in Paradise

Jetzt packt Serkans Ex Carina Spack zu den Baby-News aus!

Bei "Bachelor in Paradise" hat es für Serkan Yavuz nun schon zwei Mal mit der Liebe geklappt. Mittlerweile ist er aber nicht mehr gut auf seine erste Flamme Carina Spack zu sprechen. Was hat sie jetzt zu den Baby-News ihres Ex mit Samira Klampfl zu sagen?