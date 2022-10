Dominik Stuckmann & Anna Rossow: Bittere Trennung! Sie können so nicht weitermachen

Die Fernbeziehung zwischen Dominik Stuckmann und Anna Rossow sollte nun eigentlich endlich ein Ende haben. Während Anna in Hamburg wohnte, war der einstige TV-Rosenkavalier in Frankfurt zu Hause. Um nicht immer die lange Strecke auf sich nehmen zu müssen, zog das Bachelor-Traumpaar jetzt in ihre erste gemeinsame Wohnung. Doch auch damit sind die beiden nun nicht glücklich. In seiner Instagram-Story verriet der 30-Jährige nun, dass sie sich schon wieder von ihrer neuen Wohnung trennen wollen: