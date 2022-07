"Bachelor" Dominik Stuckmann: Jetzt packt er über das letzte Date mit Anna aus!

In einer Fragerunde auf Instagram, durchlöcherten Dominik seine neugierigen Fans mit privaten Fragen. So wollte einer seine Anhänger wissen, ob er vor seiner Show-Teilnahme bei "Der Bachelor" gedacht hätte, dass er so viel Glück haben werde, worauf Dominik in Plauderlaune geriet. Zuerst schilderte der Ex-Bachelor seine Gefühlslage, vor der Show wie folgt: "Natürlich bin ich mit der Intension nach Mexiko geflogen um die Liebe zu finden. Und sollte ich diese dort nicht finden, erlebe ich sicherlich eine unvergessliche Zeit, so meine Gedanken vor dem Abflug. Klar hatte ich Zweifel, weil alles so fern ab von der Realität ist". Daraufhin ließ sich der Frankfurter jedoch auch noch zu einer romantischen Liebeserklärung an seine Anna Rossow hinreißen und verriet neue Details zu ihrem letzten Date der Show: