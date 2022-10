"Bachelor"-Dominik Stuckmann: Café-Date mit Drittplatzierten Nele Wüstenberg

Bei "Der Bachelor" begab sich Dominik Stuckmann in diesem Jahr als Rosenkavalier auf die Suche nach der großen Liebe. Diese fand er schlussendlich auf seinem TV-Abenteuer auch in Kandidatin Anna Rossow, die sich im Finale gegen ihre Mitstreiterinnen durchsetzen konnte. Mit der Hamburgerin ist der 30-Jährige bis heute glücklich und zeigt das auch auf Instagram immer wieder der ganze Welt. Doch was ging wirklich mit den anderen Kandidatinnen nach der Show? Jetzt packt Dominik aus.