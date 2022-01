Dschungelcamp 2022: Zicken-Krieg? Linda Nobat fährt die Krallen aus

Ob die Bachelor-Beauty wirklich die Rolle der Dschungelzicke einnehmen wird, bleibt abzuwarten. Eins ist jedoch klar, an Selbstbewusstsein mangelt es Linda ganz gewiss nicht. Das beweist sie im Weiteren auch mit folgender Aussage: "Ich weiß auf jeden Fall, dass ich gewinnen werde aber keine Ahnung was für ne Rolle ich haben werde". Klingt ja schonmal sehr vielversprechend. Die Zuschauer können definitiv gespannt sein, wie es für Linda im TV-Dschungel am Ende wirklich laufen wird.

