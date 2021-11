Niko Griesert & Michèle de Roos: Zuckersüße Baby-News!

Bei Niko Griesert und seiner Freundin Michèle de Roos könnte es momentan nicht besser laufen. Die beiden schweben immer noch auf Wolke 7 wie am ersten Tag. Nun wagen die beiden den nächsten Schritt in ihrer Beziehung und lüften das süße Geheimnis! Schon bald sind sie nicht mehr nur zu zweit in ihrem gemeinsamen Liebesnest in Köln - sie bekommen süßen Familienzuwachs!