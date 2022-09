Dschungelcamp 2023: Dr. Bob verkündet sein Show-Aus!

Nach 20 Jahren im Dienste des Dschungels scheint Dr. Bob nun genug zu haben - zumindest von der britischen Version des Dschungelcamps. Der TV-Doktor fehlte bereits in den vergangenen zwei Staffeln von "I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here!", die coronabedingt nicht in Australien, sondern in Gwrych Castle in Wales gedreht wurden. Jetzt soll er laut Insider-Berichten der "The Sun" auch bei der kommenden Staffel, die wieder in Australien stattfinden darf, nicht mehr dabei sein. Der Grund? Laut des Insiders heißt es, Dr. Bob sei so beschäftigt, dass er "etwas aufgeben musste - leider ist das die britische Version".