Dschungelcamp 2023: Enthüllt! Schon wieder ein anderer Drehort

Das Dschungelcamp ist immer wieder für eine Überraschung gut. Wo pandemiebedingt im letzten Jahr niemand in den Dschungel einzog und sich das Spektakel in einer Show in Deutschland abspielte, ging es in der diesjährigen Staffel für die Kandidaten in ein neues Camp - Im Dschungel Südafrikas kämpften die Camper 2022 um die Dschungelkrone. Doch auch in der nächsten Staffel ist wieder alles anders...