Dschungelcamp 2025: Wer ist raus an Tag 14?

Auch an Tag 13 im Dschungelcamp musste wieder ein Star seinen Platz am Lagerfeuer räumen. Für Jörg Dahlmann (66) und Maurice Dziwak (26) wurde es eng, sie mussten ums Weiterkommen zittern. Doch am Ende erhielt Jörg die wenigsten Anrufe und musste das Camp verlassen. Damit ist auch der Traum von der Dschungelkrone geplatzt.