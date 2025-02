Dschungelcamp 2025 Wiedersehen: Er droht mit Eskalation!

Im Dschungel war für Sam Dylan (34) früher Schluss als gedacht. Er musste bereits als vierter Star das Camp verlassen. Dafür konnte er anschließend noch einige schöne Tage im Luxus-Hotel zusammen mit seinem Freund Rafi Rachek (35) verbringen. Eigentlich hatte Sam auf eine Verlobung gehofft, doch die blieb bislang aus. Ob Rafi beim Wiedersehen vor ihm auf die Knie fallen wird? Fraglich. Er hat nun nämlich bereits etwas anderes angekündigt.

"Morgen werden wieder einige ziemlich respektlose Menschen von mir an den Pranger gestellt", schreibt er in seiner Insta-Story. "Ihr kennt mich mittlerweile, ich lasse mir von niemandem etwas gefallen", heißt es weiter. Wenn er einmal anfange, fände er nicht so schnell wieder ein Ende, deshalb stellt er klar: "Mit mir sollte man sich lieber nicht anlegen."