Dschungelcamp: "Da muss man nicht heulen!" Heftige Ansage von Martin Semmelrogge

Warum will man es als älterer Herr nochmal richtig wissen und zieht ins sagenumwobene Dschungelcamp? Für Martin Semmelrogge steht fest: "Ich bin jetzt 67 und ich denke, es ist das letzte Mal, dass man so ein Abenteuer wagt in diesem Alter. Ich habe noch 13 Jahre, dann bin ich 80. Wenn ich die erreiche. Ich will es einfach noch mal wissen. Ich bin mittlerweile zweifacher Opa. Und das ganze Package reizt mich, nach Australien zu fliegen mit meiner Frau und mich ins Abenteuer zu stürzen." Und wie findet das Ehefrau Sonja Semmelrogge? "Na ja gut, sie muss sich das Elend ja auch noch angucken. Umsonst ist nix. Sie ist sozusagen meine Mitstreiterin, wir sind ein Team. Ohne sie würde es mir auch keinen Spaß machen. Das ist schon gut, dass ich so eine Partnerin habe, die mir den Rücken stärkt."

Doch das Dschungelcamp ist nicht nur für seine heftigen Challenges bekannt, sondern auch für tränenreiche Abende am Lagerfeuer. Doch Tragödien aus seinem Leben will Martin Semmelrogge nicht breittreten. "Ich hasse diese Heulerei. Die Leute werden alle gut bezahlt, da muss man nicht heulen", pöbelt er im Interview gegenüber "Das Neue Blatt". Wobei es im Leben des Schauspielers reichlich Geschichten gäbe, wie zum Beispiel seinen Gefängnisaufenthalt wegen Fahrens ohne Führerschein. Doch dazu hat Martin eine klare Meinung: "Die Geschichten kennt ja jeder, das sind alte Kamellen, da werde ich nicht drüber reden. Ich versuche, die Leute mit schönen Geschichten zu unterhalten, die Welt ist schrecklich genug." Mal abwarten, wie weit ihn dieser Kuschelkurs bringen wird...