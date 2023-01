Dschungelcamp: Diese Promis hatten heimlich Sex

Doch trotz der vielen Flirts, viel nackter Haut und manch Erotik in der Luft kam es in all den Jahren beim Dschungelcamp zu keinem Sex vor der Kamera. Wird das in dieser Staffel vielleicht anders? Ein Kandidat hat Großes vor. Der Casanova Gigi Birofio machte bereits vielversprechende Ankündigungen, denn er möchte der Erste sein, der im Dschungel vor der Kamera Sex hat.

Wer seine Auserwählte sein soll und ob Gigi sein Versprechen wirklich in die Tat umsetzen wird, bleibt abzuwarten. Aber vielleicht wird auch jemand ganz anderes in die Geschichte des Dschungelcamps eingehen und in der 16. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" für Überraschungen sorgen.

