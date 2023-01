Dschungelcamp: Diese Stars haben freiwillig das Handtuch geworfen!

Manche Promis wären gerne länger geblieben, doch spielte ihre Gesundheit nicht mit. So war für Helmut Berger 2013 nach drei Tagen Schluss. Dr. Bob beschloss, dass er den Schauspieler nicht länger dem tropischen Klima des Dschungels aussetzen kann. Auch Gunter Gabriel und Rolf Zacher verließen das Camp aus gesundheitlichen Gründen.

In der vierten Staffel in 2019 ging Giulia Siegel aufgrund von Rückenproblemen. Lisa Bund verließ 2018 das Camp in der dritten Staffel wegen einer akuten Magenschleimhautentzündung und die Ex-"Bachelor"-Teilnehmerin Angelina Heger (30) schaffte es 2015 in Staffel neun physisch und psychisch nicht mehr.