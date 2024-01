Dschungelcamp: Micaela Schäfer warnt vor IBES-Kandidat! Könnte "nicht unproblematisch werden"

Was hältst du davon, dass in Shows wie das Dschungelcamp immer mehr Influencer zu finden sind?

MS: Das sind ja die einzigen, die da mitmachen (lacht). Ich will auch nicht zwölfmal Heinz Hoenig dort sehen. Ich finde den Mix gut. Was soll ich denn von diesen gestandenen Schauspielern erwarten? Sie sind Schauspieler, können sich also auch gut verstellen und sie finden diese Formate eigentlich eh scheiße und machen es nur wegen des Geldes. Ich finde Leute cool, die das gerne machen, die da Spaß dran haben. Das sind nun mal Reality-Stars und Influencer, das sind junge Leute. Man kann sich gegen sie wehren oder auch nicht, aber sie gehören nun mal mit zur Medienlandschaft. Es hat sich alles weiterentwickelt. Die Leute gucken nicht nur den ganzen Tag "Tatort". Deshalb muss man sich dran gewöhnen und denen genauso eine Chance geben wie allen anderen auch. Ich finde es immer gut, wenn Leute viel zu erzählen haben. Mich stört es gar nicht, dass immer mehr Reality-Sternchen dabei sind. Man muss aber auch sagen, dass die billiger sind. Heinz Hoenig, Lucy, Cora Schumacher – solche Leute kann man sich mal zwölf doch gar nicht leisten (lacht). Da muss man die eben mit Billigware mixen. So ist das halt.

Daniel Hartwich hat seinen Moderationsposten an Jan Köppen abgegeben. Köppen kam bei den Fans im vergangenen Jahr nicht so gut an. Was hältst du von ihm?

MS: Ich fand ihn schon immer cool und super unterhaltsam. Ich finde auch, dass er es super macht. Aber es ist ja immer so ein Phänomen: Wenn jemand es lange gemacht hat und den Job weitergibt, sind die Leute immer erstmal kritisch. Irgendwann freunden sie sich damit an. Ich habe ein bisschen Angst, wenn Sonja Zietlow mal geht. Das wird wirklich schwer, weil sie das Oberhaupt ist. Aber man muss auch sagen: Die Moderatoren sind nicht die Hauptdarsteller. Sie sind zwar ein wichtiger Punkt, aber ohne die Kandidaten wäre das Dschungelcamp nicht so erfolgreich. Da ist es egal, ob da nun ein Jan Köppen steht oder jemand anderes.

