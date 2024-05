Dschungelcamp: So dramatisch wird die Sommer-Staffel

Gute Wahl, wir erinnern uns schließlich nur zu gerne an Georginas epischen Dschungel-Zoff mit ihrer Mitstreiterin Fiona Erdmann, der am Ende sogar vor Gericht weitergeführt wurde – oder an Sarah "Dingens", die einst mit ihrem Dauer-Gequengel sämtliche Mitbewohner auf die Palme brachte! Aber auch für männliches Krawall-Potential ist gesorgt: Unter anderem sollen Kasalla-King Thorsten Legat (55), Ausrast-Garant Chris Töpperwien (50) und Italo-Rüpel Gigi Birofio (24) den Testosteron-Spiegel zum Siedepunkt bringen.

Letzterer bewies ja bereits im "Sommerhaus der Stars", wie bissig er wird, wenn er schlechte Laune hat – und die dürfte angesichts von Nikotinentzug und leerem Magen programmiert sein ... Produziert wird die Special Edition übrigens nicht in Australien, sondern in Südafrika. Aber ob Känguru-Hoden oder Antilopen-Anus: Bei diesem brisanten Kandidaten-Mix liegen die Nerven der Dschungelcamper ziemlich sicher schon vor der ersten Prüfung blank!