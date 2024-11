DSDS: Bushido schon im Finale dabei! Was ist mit Pietro Lombardi?

In jedem Fall scheint es nicht so, als ob Bushido am kommenden Samstag in der Jury sitzen wird. Dieser Platz ist - zumindest in der letzten Show dieser Staffel - noch für Pietro reserviert. Ob das nach dem Polizeieinsatz in seiner Villa, der auf einen heftigen Streit mit seiner Verlobten Laura-Maria Rypa auch noch so sein wird, bleibt abzuwarten.

Ein Ende bei DSDS würden den Dreifach-Papa in jedem Fall hart treffen. "Sollte das so sein, wäre ich sehr traurig. DSDS ist für Dieter und mich mehr als nur ein Job. Mir geht es dabei nicht ums Geldverdienen. DSDS ist eine Herzenssache für mich. Dieter und ich tun seit Jahren alles dafür, dass die Show erfolgreich ist. Sie ist wie Familie für mich", betonte er gegenüber der "Bild"-Zeitung.