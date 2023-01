DSDS: Juroren-Beef? Das geschieht wirklich hinter den Kulissen!

Wie ein solcher gemeinsamer DSDS-Abend bei den beiden Musikerinnen aussieht verrät Leony ebenfalls: "Es ist unheimlich schön und superlustig, DSDS jetzt zusammen zu schauen. Der Sekt ist kaltgestellt, wir essen Chips und bestellen uns was zu essen". Weiter gibt die 25-Jährige zu, dass vor allem die Zeit des Recalls die beiden Frauen zusammengeschweißt habe: "Vor allem bei den Auslands-Recalls verbringst du auch hinter den Kameras superviel Zeit miteinander. Du gehst abends zusammen essen, sitzt gemeinsam am Strand und man quatscht bis spät in die Nacht".

Ob auch Jury-Kollege Pietro Lombardi zum gemeinsamen DSDS-Schauen eingeladen war? Welch eine steile Karriere der Neu-Papa hinlegte, erfährst du im Video: