DSDS: Neue Staffel ohne Altersgrenze! Dieter Bohlen hat dafür "jahrelang gekämpft"

Um die Änderung der "blöden Altersgrenzen" habe Chefjuror Bohlen "jahrelang gekämpft", erklärt er in einem neuen RTL-Interview. "Jetzt können sich auch endlich Ü-30-Jährige bewerben. Es gibt bestimmt Personen, die sich in ihren Zwanzigern noch nicht getraut haben. Andere bemerken vielleicht auch erst im Alter, dass sie ein Gesangstalent haben", freut sich der Pop-Titan.

Sogar die 85-jährige Oma könne sich nun bei "DSDS" bewerben "und über ihr ganzes Leben reflektieren - das ist eine tolle Bereicherung für die Sendung".

Was den Musikproduzenten nach all den Jahren noch an dem RTL-Format reize, sei die Abwechslung. "Eigentlich habe ich ja nur mit Profis zu tun. Bei 'DSDS' kann ich aber mit Menschen zusammenarbeiten, die noch ganz am Anfang stehen. Sie sind oftmals absolute Anfänger und wissen teilweise nicht, welche Musiktitel zu ihnen passen. Ihnen auf ihrem Weg helfen zu können, finde ich besonders spannend."

Darüber hinaus verrät Bohlen, dass "DSDS" im kommenden Jahr "mal ein bisschen später" im Fernsehen (auch auf RTL+) ausgestrahlt werde. Üblicherweise kommen die neuen Folgen immer im Frühjahr. Zuvor können sich die Zuschauenden laut Bohlen aber noch auf "Das Supertalent" freuen, wo man ihn "schon früher" sehen werde.

Neben Bohlen wird auch Bruce Darnell wieder beim "Supertalent" in der Jury sitzen. Mit ins Boot hat sich das eingespielte "Supertalent"-Duo weibliche Unterstützung geholt: "Let's Dance"-Profitänzerin Ekaterina Leonova und "Let's Dance"-Gewinnerin Anna Ermakova. Auch die 16. Staffel soll im Frühjahr 2024 starten, ein genauer Starttermin ist noch nicht bekannt.