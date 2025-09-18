Edda Pilz droht nach Sommerhaus mit Anzeige und verkündet TV-Aus!
Demütigung im Kino: Sam Dylan spielt bei „Iconic Drama” live Eddas Tränen-Story und Michael grinst in der ersten Reihe.
Michael und Edda ziehen gemeinsam in die Jubiläumsstaffel von „Sommerhaus der Stars“ ein – doch kommen sie als Paar auch wieder heraus?
© RTL
Edda Pilz macht Schluss – mit ihrer Reality-TV-Karriere und vielleicht auch mit Michael? Während im „Sommerhaus der Stars” gerade erst die neue Staffel angelaufen ist, erlebt sie im wahren Leben ihre wohl größte Challenge: Öffentlich vorgeführt – und das von niemand Geringerem als ihrem eigenen Freund Michael. In Sam Dylans Show „ICONIC DRAMA” wird ihre Tränen-Story auf der Leinwand abgespielt, während Michael an Sams Seite lacht. Für Edda ein Verrat, der alles verändert. Nun will sie nicht nur aus dem TV aussteigen, sondern auch Anzeige erstatten!
Edda hat genug, von der TV-Welt! Und von Michael?
Tränenreich wendet sich Edda an ihre Follower: „Ich merke jeden Tag mehr, dass diese ganze Reality-Bubble nichts für mich ist.” Nach vier TV-Formaten, zuletzt im „Sommerhaus der Stars”, ist für sie Schluss. Besonders belastend war dabei die angespannte Beziehung zu Michael. Nun spricht sie Klartext: „Ihr werdet mich, glaube ich, nie wieder in einem Format sehen. Ich muss mich und mein Herz beschützen.”
Damit verabschiedet sich Edda nicht nur von der Reality-TV-Bühne – auch ihre Partnerschaft steht auf wackeligen Beinen. Denn während sie sichtlich leidet, scheint Michael lieber für Schlagzeilen zu sorgen.
"Ich erstatte Anzeige" – Edda lässt sich so etwas nicht gefallen
Ein Vorfall brachte die Situation endgültig zum Eskalieren: In Sam Dylans Show „ICONIC DRAMA” wurde ihre private Tränen-Story vor Publikum auf die große Leinwand geworfen. Anstatt ihr beizustehen, saß Michael daneben und grinste. Für Edda ein Verrat, den sie nicht auf sich sitzen lässt: „Ich werde das Ganze auf jeden Fall anzeigen!”
Sichtlich erschüttert schildert sie, wie sehr sie diese Bloßstellung verletzt hat. „Und dann nur für Unterhaltungszwecke nimmt er eine Story von einem Menschen, um ihn bloßzustellen? Um darüber zu lachen? Ich sage, dass es mir nicht gut geht – dass es mir noch nie so schlecht ging – und dann kommt das noch obendrauf.”
Ihre Worte machen klar: Diese Art von Entertainment hat für sie nichts mehr mit Spaß zu tun. „Wie sehr will man einen Menschen eigentlich noch bloßstellen und demütigen?!” fragt sie bitter in Bezug auf Sam Dylan.
"Wir sind toxisch" – so sehr hintergeht Michael Freundin Edda
Michael selbst reagierte bei „ICONIC DRAMA” alles andere als liebevoll. Auf die Frage, warum er alleine zur Show erschien, meinte er ironisch: „Ich weiß nicht. Ich glaube, sie hat die Bahn verpasst.” Doch damit nicht genug: Vor laufender Kamera erklärte er, Edda sei nur durch ihre Beziehung überhaupt ins „Sommerhaus” gekommen. „Weil wir sind wie wir sind. Ein bisschen toxisch.”
Während Edda ihre Verletzlichkeit zeigt, spielt er das Drama herunter und schiebt die Schuld dem Hate im Netz zu. „Sie ist ein gutes Mädchen und sie ist ja auch …” – er stockt kurz – „meine Freundin.” Doch stimmt das wirklich, schließlich machen Trennungsgerüchte gerade die Runde …