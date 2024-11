Edith Stehfest: Tränen-Auftritt im TV!

Vor wenigen Wochen machte Eric Stehfest seine Diagnose paranoider Schizophrenie öffentlich. Dass der einstige GZSZ-Star so offen mit seiner Erkrankung umgeht, macht Frau Edith stolz. "Dir ging es darum, zu sagen: Ich stell mich hier hin und ich sage euch, dass es mir gerade nicht gut geht, dass ich Panik habe und dass ich gerade auch als Mann eine Hand brauche", lobt sie ihren Ehemann. Dennoch macht ihr das ganze Thema ebenfalls zu schaffen. Tränen steigen ihr nach diesen Worten in die Augen und sie muss kurz pausieren bis sie zugibt: "Oh Mann, jetzt fang ich an zu heulen".

Wie sehr sie Erics Schizophrenie belastet, macht sie anschließend klar: "Schizophrenie ist nicht nur dieses Bild, jemand redet in verschiedenen Formen, ist manchmal auch ein anderer Mensch. Das fängt an mit Angst. Das fängt an, dass Angst in Momenten so groß wird, dass man sie nicht mehr einfangen kann. Und ich habe das viele Jahre schon gesehen, Angst und Überforderung in seinen Augen."