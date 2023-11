Edith & Eric Stehfest: "Halt dich fern von der" - seine Freunde forderten das Liebes-Aus

Trotz allem Widerspruch aus seinem Umfeld sieht Eric Stehfest etwas in Edith und hält an ihr fest: "Ich habe eben diese Stimme gehört und wusste, in dem Mädchen steckt was und ich möchte jetzt näher drauf eingehen und bei ihr bleiben."

Ein Moment in ihrer jungen Beziehung brachte dann die entscheidende Wendung: "Das, was die Begegnung mit Edith so besonders gemacht hat, war der gemeinsame Rückfall. Ich habe einmal gemeinsam mit ihr konsumiert und bis dato kannte ich halt nur, man konsumiert zusammen, dann hat man wahrscheinlich Sex und ist die ganze Nacht unterwegs und drauf. Mit ihr war das ganz anders. Das kannte ich nicht. Und da habe ich in dieser Nacht entschieden und sie angeguckt und gesagt 'auf keinen Fall. Das mit uns wird nur nüchtern funktionieren und ich glaube, dass das, was wir da haben, größer ist als die Droge'."

Auch Edith kam zur Einsicht und fügt hinzu: "Und da hat sich etwas verändert, weil ich plötzlich gemerkt habe, es gibt ein Nest, das mich hält und auffängt und das war meine Heilung. Ab da war dann Crystal Meth vorbei." Mittlerweile leben sie gemeinsam mit ihren zwei Kindern ein harmonisches Familienleben. Es hat sich also ausgezahlt, dass Eric an seiner Liebe zu Edith, trotz des Abratens seiner Freunde, festgehalten hat.