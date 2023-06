Ekaterina Leonova & Timon Krause: Bittere Trennung nach vier Monaten

"Nach 4 Monate-Abwesenheit bin ich wieder da. Ich würde sagen 'Come back to reality'", verrät sie bei Instagram. Seit einigen Monaten lebt der "Let's Dance"-Star in München. Timon hingegen hat sein Leben in Berlin. Wie neue Realität für die beiden aussehen wird? Hat ihre Liebe auch im Alltag eine Chance? Und vor allem bei der Entfernung?

Vor "Let's Dance" waren beide noch mit anderen Partnern liiert. Timon war sogar verlobt. Doch die Gefühle füreinander waren am Ende offenbar zu stark. Zwar haben sie ihre Beziehung nie öffentlich bestätigt, doch wenn man die beiden zusammen sieht, müssen sie das eigentlich auch nicht. Nun hoffen vor allem die Fans, dass diese Glück auch lange hält...

