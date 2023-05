Ekaterina Leonova & Timon Krause: Das weiß Mimi Kraus über ihre Liebe!

Der ehemalige Handballprofi Mimi Kraus musste in Show Sieben "Let's Dance" verlassen. In der RTL-Sendung "Punkt 8" äußert er sich nun zu den Liebesgerüchten rund um Ekaterina und Timon und erzählt von seiner Erfahrung bei der Tanzshow. Er erzählt, dass die Teilnahme bei "Let's Dance" eine Herausforderung war. Sowohl für ihn als auch für seine Frau Bella Kraus. "Du bist ganz, ganz nah aneinander und du lernst dich innerhalb kürzester Zeit so intensiv kennen", berichtet er. Deshalb ist er der Meinung, dass es "keine Überraschung" sei, "dass da schon die eine oder andere Beziehung hervorgeht." Ob er damit auf die angebliche Beziehung von Ekat und Timon anspielt?

