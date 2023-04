Timon Krause & Ekaterina Leonova: Jetzt ist es offiziell!

In der nächsten Sendung stehen die "Magic Moments" an. Sender RTL hat gerade bestätigt, dass Timon und Ekaterina einen Freestyle aus Contemporary, Rumba, Paso Doble, Tango und Samba zu "Requiem For A Dream" von Scott Benson Band tanzen werden. Nach der Generalprobe meldete sich Team Tikat bereits zu Wort. "Ich glaube es hat Leuten hier im Studio gefallen. Das war mega schön, weil ich den Magic Moment mega herausfordernd fand - sowohl tänzerisch als auch emotional", erzählt der Mentalist auf Instagram.