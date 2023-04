Ekaterina Leonova & Timon Krause: Jetzt kommt alles über den Liebeshammer raus!

Doch auch der Jury ist der Flirt nicht entgangen. "Dieses Zusammensein von euch... Ich glaube euch das", schwärmte Motsi Mabuse in der letzten Show. Und dann fügte sie vielsagend hinzu: "Habe ich was gesagt? Wenn ich etwas sage, dann heiraten die Leute. Weißte Bescheid." Scheint so, als ob Motsi mal wieder den richtigen Riecher gehabt hat...

Letzte Folge verpasst? HIER bei RTL+ könnt ihr die neue Staffel von "Let's Dance" streamen.*

Auch interessant:

Steigen Victoria Swarovski und Motsi Mabuse bei "Let's Dance" aus? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: