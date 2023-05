Ekaterina Leonova & Timon Krause: Liebes-Drama nach dem "Let's Dance"-Aus

Wie "Bild" erfahren haben will, soll die Mama von Ekat gar nicht so begeistert von ihrem neuen Freund sein. Oder eher gesagt: Von der Trennung von Hasan. Vera soll unglücklich darüber sein, dass sich ihre Tochter von so einem Mann getrennt habe. Einem Mann mit viel Geld. Sicher kein gutes Gefühl für ihren neuen Freund Timon.

Geld spielt für Vera offenbar eine große Rolle. Hasan Kivran soll zwei Luxusurlaube im Juli und August bezahlt haben, zu denen er auch Ekats Familie einfliegen ließ.

Doch auch ihr sei das Glück ihrer Tochter wichtig. Und Timon macht die Tänzerin offenbar mehr als happy. Mit ihm kann sie sich eine Zukunft vorstellen - samt Hochzeit und Kindern. Dies ist am Ende ja auch das, was wirklich zählt...

