Ekaterina Leonova & Timon Krause: Trennung? Diese Worte sind erschreckend

Es ist ein trauriges Gesicht, in das die Follower von Ekaterina Leonova blicken müssen. Die Profi-Tänzerin wirkt sichtlich mitgenommen auf ihrem "Instagram"-Kanal. Schon in den vergangenen Tagen ließ die 36-Jährige immer wieder durchblicken, dass es ihr nicht gut geht. Doch nun der Beweis! In ihrer Story zeigt sich das sonst so gut gelaunte und quirlige Energiebündel ungeschminkt und erschöpft. Ekat sieht aus, als hätte sie geweint. Die Tänzerin offenbart: "Es ist alles gut. Ich bin nicht verletzt und ich muss nicht zum Arzt. Ich brauche keine Medikamente. Das sind Schmerzen, gegen die keine Medikamente helfen. Alles wird gut, der Sonnenschein kommt bald wieder zurück." Oh nein! Leidet Ekaterina Leonova etwa an Liebeskummer wegen Timon Krause?

Bereits in den vergangenen Wochen wurde immer wieder der Verdacht laut, dass das Paar in einer Liebeskrise steckt. Denn obwohl sie sich normalerweise zusammen auf Instagram zeigten und auch in der Öffentlichkeit gemeinsam gesehen wurden, herrschte in der jüngsten Vergangenheit Funkstille! Doch damit nicht genug. Denn nun wurde sogar der Vorwurf erhoben, dass Timon Krause den "Let's Dance"-Star nur für einen Karriere-Boost ausgenutzt haben könnte. Ein heftiger Vorwurf, den weder Ekaterina noch der Mentalist kommentiert haben.

Was wirklich hinter der traurigen Story von Ekaterina Leonova steckt, bleibt zunächst wohl ihr Geheimnis. Doch hoffentlich endet diese Geschichte zumindest für die 36-Jährige in einem Happy End!