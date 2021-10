Elena Miras: Heimliche Attacke? Diese Zeilen sorgen für Aufsehen

Feuert Elena hier gegen Mike?

Auf Instagram meldet Elena sich nun mit einem süßen Post bei ihren Fans. "Unsere Zeit ist so kostbar und es gibt viele Menschen, die das gar nicht realisieren. Es geht im Leben nicht um wie viele Geschenke wir erhalten, um Sachen, die wir versprechen, es geht um mit wie viel Anwesenheit wir glänzen. Momente sind die, die wir nie vergessen werden. Ich bin so dankbar dir alles das, was wichtig ist, geben zu können. Lieb' dich, Aylen", schreibt sie zu einem süßen Foto von sich und ihrer Tochter.