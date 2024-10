Elena Miras: "Hör auf, Fake zu sein!" Sie rastet wieder aus

Dummerweise belauscht Elena seine Läster-Attacke. "Wenn du was zu sagen hast, dann kannst du es mir ins Gesicht sagen", schimpft Elena lauthals. "Hör auf, Fake zu sein! Ich hasse Hinterfotzigkeit. Das findet gerade so krass statt. Das ist so ekelhaft, dass sich Leute hier drin verbinden müssen, um stark zu sein. Widerlich!"

Doch Matze bleibt locker. "Ich habe keine Angst vor Konfrontation mit Elena. Ich bin ganz schwer davon überzeugt, dass Elena kein Mensch ist, der dann sagt: ‚Okay, Matze. Du hast Recht!'" Währenddessen redet sich Elena immer weiter in Rage. "Es ist absolut gestört, was die da alle abziehen!" Bei diesem Streit ist das letzte Wort wohl noch lange nicht gesprochen.

"Promi Big Brother" läuft immer montags und dienstags um 20:15 Uhr und mittwochs bis sonntags um 22:30 Uhr live in SAT.1 und im 24/7-Livestream auf Joyn.

